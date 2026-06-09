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Klaipėdos policijos pareigūnams įkliuvo du kvaišalų platintojai

2026 m. birželio 9 d. 08:55
Klaipėdos AVPK
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos (KPONTV) pareigūnai nustatė du asmenis, įtariamus kvaišalų platinimu Klaipėdos apskrityje.
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Ikiteisminis tyrimas pradėtas 2026 m. vasario mėn., gavus duomenų apie internetinėje programoje sukurtoje grupėje platintas narkotines (psichotropines) medžiagas.
Įtariama, kad pirkėjai už kvaišalus atsiskaitydavo kriptovaliuta, po ko iš šios nusikalstamos veikos organizatoriaus gaudavo vietovių, kuriose jie buvo paslėpti, koordinates.
Uostamiesčio teisėsaugininkai atliko tyrimo veiksmus ir identifikavo šių medžiagų platintoją. 2026 m. gegužės mėn. KPONTV pareigūnai Klaipėdos r. sulaikė 25 m. Klaipėdos miesto gyventoją.
Šis, individualią veiklą vykdantis, vyras teisėsaugai jau žinomas – anksčiau teistas dėl vagysčių bei neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Tyrimo metu policijos pareigūnai nustatė, kad prie minėto vyro nusikalstamos veikos įtariama prisidėjo anksčiau neteista, niekur nedirbanti, 24 m. moteris.
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Atlikę kratą pastarųjų asmenų bendroje gyvenamojoje vietoje, pareigūnai rado kelias dešimtis gramų, kaip įtariama, narkotinių medžiagų bei elektronines svarstykles.
Bendrininkams pareikštas įtarimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis (psichotropinėmis) medžiagomis turint tikslą jas platinti bei šių medžiagų platinimo.
25 m. įtariamasis buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Vėliau jam paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje. 24 m. moteriai paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius.
Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti numatytas laisvės atėmimas nuo 2 iki 8 metų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str., asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
KlaipėdaPolicijakvaišalai
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