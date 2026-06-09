Lietuvos dienaKriminalai

Kratos pas kaunietį šokiravo ir patyrusius kriminalistus: aptikti tūkstančiai vaizdų su seksualiai išnaudojamais vaikais

2026 m. birželio 9 d. 15:57
Atlikę kratas pas 23 metų kaunietį, buvo šokiruoti net ir didelę darbo patirtį turintys policijos kriminalistai – jo kompiuteryje ir telefone aptikta daugiau nei 3 tūkst. nuotraukų ir filmuotų vaizdų su seksualiai išnaudojamais vaikais.
Daugiau nuotraukų (3)
Įtarimai pareikšti ir dviem jo bendrininkams – vyrui ir moteriai. Nusikalstamos grupės narių namuose, kitose vietose pareigūnai rado didelius kiekius kokaino ir haliuciogeninių grybų.
Jaunuolis internete įgijo, laikė ir platino pornografinio turinio dalykus, kuriuose užfiksuoti nepilnamečiai – 2482 nuotraukas ir 861 vaizdo įrašus.
Šie įkalčiai buvo aptikti jo namuose, nešiojamame kompiuteryje.
Susiję straipsniai
Iš JAV – pranešimas Šiaulių policijos pareigūnams apie galimą vaikų pornografiją

Iš JAV – pranešimas Šiaulių policijos pareigūnams apie galimą vaikų pornografiją

Plungės rajono mokyklos darbuotojas nuteistas už vaikų pornografijos įgijimą ir laikymą

Plungės rajono mokyklos darbuotojas nuteistas už vaikų pornografijos įgijimą ir laikymą

Prokuroras: vaikų pornografijos ieškantys nusikaltėliai savo aukas randa tėvų socialinėse paskyrose

Prokuroras: vaikų pornografijos ieškantys nusikaltėliai savo aukas randa tėvų socialinėse paskyrose

Portalo Lrytas duomenimis, seksualinių nusikaltimų aukomis tapę vaikai Lietuvoje negyvena.
Tirdami epizodus dėl vaikų pornografijos, pareigūnai aptiko ir nemažus narkotikų kiekius – šįsyk jau ne tik pas minėtą kaunietį, bet ir pas du jo sėbrus.
Byla į teismą buvo perduota 2025 metų gruodį.
Kauno apylinkės teismas baudžiamąją bylą pirmą kartą atvertė antradienį – gegužę suplanuotas posėdis neįvyko, nes 23 metų kaltinamasis neturėjo savo advokato.
Dėl vaikų pornografijos teisiamas kaunietis 2025 metų gegužę jau buvo baustas už narkotikų laikymą.
Paskutinėje byloje jam gresia kalėjimas iki 4 metų.
Kaunasvaikų pornografijaNarkotikai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.