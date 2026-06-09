Kratos pas kaunietį šokiravo ir patyrusius kriminalistus: aptikti tūkstančiai vaizdų su seksualiai išnaudojamais vaikais

Įtarimai pareikšti ir dviem jo bendrininkams – vyrui ir moteriai. Nusikalstamos grupės narių namuose, kitose vietose pareigūnai rado didelius kiekius kokaino ir haliuciogeninių grybų.
Jaunuolis internete įgijo, laikė ir platino pornografinio turinio dalykus, kuriuose užfiksuoti nepilnamečiai – 2482 nuotraukas ir 861 vaizdo įrašus.
Šie įkalčiai buvo aptikti jo namuose, nešiojamame kompiuteryje.
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Portalo Lrytas duomenimis, seksualinių nusikaltimų aukomis tapę vaikai Lietuvoje negyvena.
Tirdami epizodus dėl vaikų pornografijos, pareigūnai aptiko ir nemažus narkotikų kiekius – šįsyk jau ne tik pas minėtą kaunietį, bet ir pas du jo sėbrus.
Byla į teismą buvo perduota 2025 metų gruodį.
Kauno apylinkės teismas baudžiamąją bylą pirmą kartą atvertė antradienį – gegužę suplanuotas posėdis neįvyko, nes 23 metų kaltinamasis neturėjo savo advokato.
Dėl vaikų pornografijos teisiamas kaunietis 2025 metų gegužę jau buvo baustas už narkotikų laikymą.
Paskutinėje byloje jam gresia kalėjimas iki 4 metų.
Kaunasvaikų pornografijaNarkotikai
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