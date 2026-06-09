Telšiuose smurtą patyrė nepilnametis, Molėtuose – mažametė

Pareigūnams buvo pranešta, kad sekmadienį 23.00 val. Telšiuose, Kauno gatvėje, namuose vyras, gim. 1987 m., smurtavo prieš vaikiną, gim. 2012 m.
Nukentėjusysis po medikų apžiūros ligoninėje gydosi ambulatoriškai.
Įtariamasis nesulaikytas, įpareigotas atvykti į policijos įstaigą.
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Pirmadienį policija gavo Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus pranešimą, kad moteris tiksliai nenustatytu laiku, namuose, Molėtuose, naudojo fizinį smurtą prieš mažametę.
Pradėti ikiteisminis tyrimai tyrimai dėl fizinio skausmo sukėlimo.