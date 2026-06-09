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Telšiuose smurtą patyrė nepilnametis, Molėtuose – mažametė

2026 m. birželio 9 d. 13:16
Lrytas.lt
Policija gavo du pranešimus apie smurtą patyrusius vaikus.
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Pareigūnams buvo pranešta, kad sekmadienį 23.00 val. Telšiuose, Kauno gatvėje, namuose vyras, gim. 1987 m., smurtavo prieš vaikiną, gim. 2012 m.
Nukentėjusysis po medikų apžiūros ligoninėje gydosi ambulatoriškai.
Įtariamasis nesulaikytas, įpareigotas atvykti į policijos įstaigą.
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