Visai šalia Baltarusijos pasienio – 30 ryšulių su nelegaliomis cigaretėmis

Sekmadienį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai techninių priemonių pagalba užfiksavo, kaip ties Juškių kaimu (Šalčininkų r.) per apsauginę tvorą iš Baltarusijos teritorijos lekia ryšuliai.
Į tikėtiną pažeidimo vietą nedelsiant nuvyko pasienio sargyba. Apie 30 m nuo valstybės sienos nutolusiame miškelyje, pasieniečiai rado 25 juoda plastikine plėvele apvyniotų ryšulius.
Nedelsiant buvo blokuotas įvykio rajonas, praplėsta paieškos teritorija. Tuomet pavyko aptikti dar penkis tokius ryšulius.
Iš Baltarusijos – bepilotis orlaivis su cigaretėmis: pasieniečiai nutupdė skraidyklę
Visus radinius, 30 ryšulių, VSAT pareigūnai surinko ir nugabeno į Padvarionių pasienio užkardą. Prapjovus juos rasta 3 000 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Tokio kiekio nelegalių rūkalų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 16 530 eurų.
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Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomisprekėmis VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Baltarusiškos cigaretės laikinai saugomos viename iš VSAT Vilniaus pasienio rinktinės padalinių.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiCigaretės
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