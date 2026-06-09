Lietuvos dienaKriminalai

Visai šalia Baltarusijos pasienio – 30 ryšulių su nelegaliomis cigaretėmis

2026 m. birželio 9 d. 17:09
VSAT
Šalčininkų rajone pasieniečiai perėmė daugiau kaip 16,5 tūkst. eurų vertės kontrabandinių rūkalų krovinį.
Daugiau nuotraukų (3)
Sekmadienį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai techninių priemonių pagalba užfiksavo, kaip ties Juškių kaimu (Šalčininkų r.) per apsauginę tvorą iš Baltarusijos teritorijos lekia ryšuliai.
Į tikėtiną pažeidimo vietą nedelsiant nuvyko pasienio sargyba. Apie 30 m nuo valstybės sienos nutolusiame miškelyje, pasieniečiai rado 25 juoda plastikine plėvele apvyniotų ryšulius.
Nedelsiant buvo blokuotas įvykio rajonas, praplėsta paieškos teritorija. Tuomet pavyko aptikti dar penkis tokius ryšulius.

Iš Baltarusijos – bepilotis orlaivis su cigaretėmis: pasieniečiai nutupdė skraidyklę

Visus radinius, 30 ryšulių, VSAT pareigūnai surinko ir nugabeno į Padvarionių pasienio užkardą. Prapjovus juos rasta 3 000 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Tokio kiekio nelegalių rūkalų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 16 530 eurų.
Susiję straipsniai
Vilkaviškio rajono gyventojas įkliuvo su rūkalų prikrautu automobiliu

Vilkaviškio rajono gyventojas įkliuvo su rūkalų prikrautu automobiliu

Ūkiniame pastate po grindimis sutuoktiniai saugojo ne padargus, o baltarusiškas cigaretes

Ūkiniame pastate po grindimis sutuoktiniai saugojo ne padargus, o baltarusiškas cigaretes

Sėkminga pasieniečių operacija Vilniaus rajone: trys įtariamieji ir 40 dėžių nelegalių cigarečių

Sėkminga pasieniečių operacija Vilniaus rajone: trys įtariamieji ir 40 dėžių nelegalių cigarečių (1)

Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomisprekėmis VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Baltarusiškos cigaretės laikinai saugomos viename iš VSAT Vilniaus pasienio rinktinės padalinių.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiCigaretės
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.