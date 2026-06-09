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Paauglio nužudymu Žvėryne kaltinamam bendraamžiui prašoma skirti 10 metų laisvės atėmimo bausmę

2026 m. birželio 9 d. 11:31
Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras siūlo skirti 10 metų laisvės atėmimo bausmę nepilnamečiui, kaip įtariama, Žvėryno rajone pernai nužudžiusiam paauglį.
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„Įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis bei byloje nustatytas aplinkybes, nepilnamečiui, kaltinamam itin žiauriu nepilnamečio asmens nužudymu, pasiūlė skirti griežčiausią baudžiamajame įstatyme numatytą bausmę, tai yra laisvės atėmimą 10 metų“, – Eltai teigė prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Kaip anksčiau skelbė prokuratūra, šioje baudžiamojoje byloje dėl itin žiauraus 15-mečio (gim. 2010 m.) nužudymo kaltinimai pareikšti kitam paaugliui, aukos bendraamžiui (gim. 2010 m.).
Ikiteisminis tyrimas pradėtas praėjusių metų rugpjūčio 2 d. vakarą, gavus pranešėjos pareiškimą, jog tą pačią dieną iš namų išėjo ir negrįžo jos nepilnametis sūnus.

Atversta Žveryno mikrorajone nužudyto 15-mečio byla: kaltinamasis nuotoliu dalyvavo iš kalėjimo

Atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, dingusio 15-mečio kūno dalys buvo rastos komunalinių atliekų konteineryje ir netoliese esančiame miškelyje sostinės Žvėryno mikrorajone.
Jau kitą dieną, rugpjūčio 3-iąją, buvo sulaikytas šios nusikalstamos veikos padarymu įtariamas nepilnametis.
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Pagal Baudžiamąjį kodeksą, asmuo, kuris kankinant arba kitaip itin žiauriai nužudė, baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.
Pagal įstatymus, Lietuvoje nepilnamečiai už nužudymą gali būti teisiami nuo 14 metų, o laisvės atėmimo bausmė jiems negali viršyti 10 metų.
Nepilnametis laikomas suimtas, balandžio pradžioje jo suėmimo terminas buvo pratęstas dar dviem mėnesiams.
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