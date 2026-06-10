Iš Vilniaus, Utenos, Klaipėdos ir Kauno gyventojų sukčiai išviliojo 87,3 tūkst. eurų

Antradienį Vilniaus apskrities policija sulaukė dviejų pranešimų apie prarastas nemažas pinigų sumas.
į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1928 m.).
98 metų moteris teigė, kad nuo 2025 m. spalio 28 d. iki 2026 m. birželio 5 d., Vilniuje, vyras (gim. 1994 m.), pasinaudodamas pranešėjos asmenine banko sąskaita, apgaulės būdu pasisavino 22 tūkst. 380 eurų.
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Į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą taip pat kreipėsi moteris (gim. 1934 m.).
Ji pareiškė, kad gegužės mėnesio pabaigoje Vilniuje, jai būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys. jie bendravo rusų kalba.
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Prisistatę policijos darbuotojais, skambinusieji apgaulės būdu išviliojo 1 tūkst. eurų ir banko kortelę. Vėliau buvo dar pasisavinta 12,3 tūkst. eurų.
Bendras nusikaltimu padarytas nuostolis – 13,3 tūkst. eurų, skelbia Policijos departamentas.
Tą pačią dieną į Utenos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1969 m.). Jis pareiškė, kad Utenoje, gegužės 24–25 d. laikotarpyje, bandydamas prisijungti prie elektroninės bankininkystės bei suvedus prisijungimo kodą, neteisėtai buvo nuskaičiuota 15 tūkst. 994 eurai.
Tuo metu į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1954 m.). Jis pareiškė, kad birželio 3 d. Klaipėdoje, namuose, kompiuteriu bandant prisijungt prie elektroninės bankininkystės bei suvedus prisijungimo kodą, neteisėtai nuskaičiuota 20 tūkst. 636 eurai.
Į Kauno apskrities policiją kreipęsis vyras (gim. 1950 m.) pareiškė, kad birželio 5 d. apie 11 val. Kaune, jam būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys.
Jie bendravo rusų kalba. Prisistatę policijos pareigūnais bei banko darbuotojais ir pasakę, kad jo banko kortelė reikalinga atlikti ikiteisminį tyrimą, apgaulės būdu pasisavino minėtą kortelę.
Paaiškėjo, kad iš banko sąskaitos neteisėtai pasisavinta 15 tūkst. eurų.
Dėl minėtų sukčiavimų policija pradėjo ikiteisminius tyrimus.
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