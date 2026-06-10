Karmėlavoje muitininkai sulaikė vilkiką, vežusį 2 mln. eurų vertės falsifikuotų cigarečių krovinį

Baltarusiškomis banderolėmis pažymėtos „Winston“ cigaretės, įtariama, falsifikuotos Latvijos šešėliniame tabako fabrike.
MKT analitikai pastaraisiais metais fiksuoja ryškų nelegalių rūkalų srautų padidėjimą iš kaimyninės šalies, tad šiai krypčiai skiriamas padidintas muitinės pareigūnų dėmesys.
Pirmadienį (birželio 8 d.) Karmėlavos apylinkėse patruliavę MKT pareigūnai apie 16.30 val. miestelyje patikrinimui sustabdė krovininį vilkiką „Man“.
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Mašiną vairavęs Ukrainos pilietis deklaravo gabenantis vienkartinių indų krovinį, tačiau apžiūros metu pareigūnams kilo įtarimų, jog juoda polietileno plėvele apvyniotose dėžėse gali būti visai kitos prekės.
Didelė dalis ant puspriekabės gilumoje buvusių padėklų sukrautų dėžių buvo kitokios formos. Be to, ant jas dengiančios plėvelės pareigūnai pastebėjo žymekliu užrašytą raidę „W“.
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Vilkikas buvo nukreiptas į Kauno teritorinę muitinę, kur detalaus patikrinimo metu išties rasta 18 medinių padėklų su 720 dėžėmis cigarečių „Winston Blue“.
Iš viso muitinės pareigūnai sulaikė 360 tūkst. pakelių cigarečių, kurios buvo pažymėtos Baltarusijos akcizo ženklais. Cigarečių vertė su privalomais sumokėti mokesčiais – 1,98 mln. eurų.
Vilkiko vairuotojas sulaikytas dviem paroms, o MKT Kauno skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai.
Pernai Lietuvos muitinės pareigūnai ikiteisminiuose tyrimuose sulaikė beveik 7 mln. pakelių nelegalių cigarečių, dažniausiai įvežtų iš Latvijos.
Turimi duomenys leidžia daryti prielaidą, kad Latvijoje falsifikuojamos tiek žinomų pasaulinių tabako įmonių, tiek baltarusiškos cigaretės.
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