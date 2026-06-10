Nuteistas Šiauliuose tualetuose moteris filmavęs vyras, jam skirtas laisvės apribojimas

Kaip nurodoma Šiaulių apylinkės teismo pranešime spaudai, nuteistasis M. R. nuo 22 val. iki 6 val. privalės būti namuose, dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, dalyvauti elgesio pataisos programoje.
Teismas kaltinamajam bausmės laikotarpiu uždraudė vartoti psichiką veikiančias medžiagas ir lankytis didžiuosiuose prekybos centruose.
Vyras dviem nukentėjusiosioms turės atlyginti neturtinę žalą – sumokėti po 300 eurų.
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Bylos duomenimis, M. R. sausio 17 d., būdamas neblaivus, prekybos centro moterų tualete, įžūliu ir aplinkinius šokiruojančiu elgesiu, t. y. įėjęs į moterų kabiną, mobiliojo ryšio telefonu iš viršaus filmavo gretimoje kabinoje esančią nukentėjusiąją. Anot teisėsaugos, nors ir buvo pastebėtas ir iš įvykio vietos pabėgo, tačiau tą pačią dieną, po kelių valandų, M. R. nuvyko į kitą prekybos centrą ir moterų tualete, įėjęs į moterų kabiną, mobiliojo ryšio telefonu iš viršaus vėl filmavo gretimoje kabinoje esančią nukentėjusiąją.
Kaltinamasis M. R. posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai. Jis sakė, kad būdamas neblaivus nuėjo į prekybos centre esantį moterų tualetą, nes sugalvojo nufilmuoti moterį. Vyras teigė supratęs, kad moteris pastebėjo, jog jis filmuoja, nes girdėjo, kad ji kažką sakė.
Vyras buvo sulaikytas kitame prekybos centre, kur taip pat filmavo moteris tualete.
M. R. sakė neatsimenąs, kiek moterų iš viso nufilmavo, jis nurodė, kad tądien buvo vartojęs alkoholio.
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Anot teismo, vyras taip pat nurodė, kad su nufilmuotais įrašais nieko nedarė, neketino jų kam nors siųsti, rodyti kitiems žmonėms. Per teismo posėdį M. R. minėjo, kad vėliau įrašus ištrina, tie įrašai jam nereikalingi. Kaltinamasis sakė suprantąs, kad toks jo elgesys yra netinkamas, dėl savo veiksmų gailisi.
Dvi moterys byloje pripažintos nukentėjusiomis. Viena nukentėjusiųjų pareiškė 300 eurų civilinį ieškinį neturtinei žalai atlyginti, kita prašė priteisti 5 tūkst. eurų ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos. Kaip jau minėta, teismas abiem nukentėjusiosioms priteisė 300 eurų neturtinės žalos atlyginimo.
Teismas pripažino, kad dėl kaltinamojo nusikalstamų veiksmų nukentėjusiosios patyrė išgąstį, nesaugumo jausmą, nerimą. Tačiau teismas atsižvelgė ir į tai, jog nukentėjusiosios nepateikė jokių duomenų apie tai, kad joms buvo sukelti neatstatomi psichinės sveikatos sutrikimai, dėl kurių jų būklė ir šiuo metu būtų bloga.
Šis teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
nuosprendisiškrypėlisŠiaulių apylinkės teismas
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