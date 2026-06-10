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Teismui perduota baudžiamoji byla dėl nužudymo Marijampolėje – aukai į galvą smogė kirviu

2026 m. birželio 10 d. 13:03
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūros prokuroras, įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų visumą, surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 24-ių metų A. S. kaltinamas nužudymu.
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Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Ikiteisminį tyrimą atliko Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai.
Vyro mirtimi pasibaigęs konfliktas kilo praėjusių metų spalį. Baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamasis, supykęs ant svečiuose buvusio vyro dėl ankstesnių apkalbų, jį užpuolė.
Manoma, kad konflikto metu A. S. nukentėjusiajam į galvos sritį sudavė kirviu bei kelis kartus spyrė. Šis dėl patirtų sužalojimų įvykio vietoje mirė.

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Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis savo kaltę pripažino.
Baudžiamasis kodeksas už nužudymą numato laisvės atėmimo bausmę nuo septynerių iki penkiolikos metų.
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Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymų nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
Marijampolėnužudymaskirvis
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