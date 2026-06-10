Televizoriuje paslėpti telefonai kalinio nepasiekė

Patikrinimo metu televizoriaus korpuse rasti 5 mobiliojo ryšio telefonai: 4 „Samsung“ ir 1 „Huawei“ telefonas.
Tai jau antras panašus atvejis Marijampolės kalėjime per mažiau nei savaitę. Birželio 4 d. pareigūnai, tikrindami nuteistajam atsiųstą televizorių „Samsung“, jo viduje aptiko penkis paslėptus mobiliojo ryšio telefonus.
Abu kartus draudžiami daiktai buvo laiku aptikti ir nuteistųjų nepasiekė.
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Lietuvos kalėjimų tarnyba primena, kad visi į laisvės atėmimo vietas siunčiami daiktai yra kruopščiai tikrinami, o bandymai paslėpti draudžiamus daiktus nustatomi taikant įvairias kontrolės priemones.
Dėl įvykio atliekamas tyrimas.
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