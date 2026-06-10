Vilniaus oro uoste sulaikytas Kirgizijos pilietis kaltinamas teroristinės veiklos finansavimu

Asmuo šių metų kovą buvo sulaikytas Vilniaus oro uoste.
Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai, bendradarbiaudami su VSD.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad 1977 m. gimęs vyras, išpažįstantis radikalias islamo idėjas, palaikantis teroristinę organizaciją HAMAS, 2025 m. vasarą atliko kelias finansines operacijas iš savo asmeninės kriptovaliutų piniginės ir parėmė teroristinės organizacijos HAMAS karinį sparną „Al Qassem Brigades“.
Vietoje masažuoklių ir kosmetikos reikmenų – sprogstamieji užtaisai: grupė vyrų bendradarbiavo su Rusija
„Asmuo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Baudžiamojo kodekso 7 str. „Baudžiamoji atsakomybė už tarptautinėse sutartyse numatytus nusikaltimus“ 1 d. 10 p. ir 250–4 str. „Teroristinės veiklos finansavimas ir rėmimas“ 1 d. Kaltinamasis savo kaltę pripažįsta“, – socialiniame tinkle „Facebook“ trečiadienį rašė VSD.
Kaltinamąjį, atskridusį iš Stambulo, FNTT pareigūnai sulaikė kovo 21 d. Vilniaus oro uoste.
Susiję straipsniai
Tenkindamas Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro prašymą teismas sulaikytam asmeniui skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą 3 mėnesiams.
Tas, kas tiesiogiai ar netiesiogiai rinko, kaupė arba teikė lėšas ar kitą turtą arba teikė kitokią materialinę paramą kitam asmeniui, žinodamas arba siekdamas, kad šis turtas, parama ar jų dalis būtų panaudota teroristiniam ar su teroristine veikla susijusiam nusikaltimui rengti ar daryti arba vienam ar keliems teroristams arba grupei, kurios tikslas – daryti teroristinius nusikaltimus, arba asmenims ar grupėms, kurie verbuoja, rengia teroristus ar kitaip dalyvauja teroristinėje veikloje, remti, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.
Kirgizijos pilietisVilniaus oro uostas„Hamas“
Rodyti daugiau žymių