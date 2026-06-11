Hibridinių automobilių baterijas vogusiems rumunams Panevėžio teismas skyrė 100 tūkst. eurų baudos

Šiemet, vėlų sausio 12-osios vakarą Panevėžyje, Vilties gatvėje gyvenantis žmogus pastebėjo du įtartinus vyrus, vaikštančius apie automobilius, stovinčius prie daugiabučio. Panevėžietis nuėjo apžiūrėti savo automobilio, apie įtartinus nepažįstamuosius pranešė kaimynei. Pastaroji, apžiūrėjusi kieme stovėjusį savo hibridinį automobilį, rado išdaužtą durelių stiklą ir pastebėjo, kad nesėkmingai bandyta išimti automobilio bateriją, kainuojančią 2 tūkst. eurų.
Apie įvykį daugiabučio gyventojai nedelsiant pranešė policijai, pastabus panevėžietis tiksliai apibūdino įtariamųjų išvaizdą ir netrukus pareigūnai abu vyrus sulaikė.
Dėl pasikėsinimo pagrobti svetimą turtą buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jo metu nustatyta, kad minėti įtariamieji, prieš kelias dienas atvykę į mūsų šalį, išsimuomavo būstą Kaune ir naktimis važiavo vogti baterijų iš hibridinių automobilių. Nustatyta, kad per kelias sausio naktis jie Vilniuje ir Kaune pavogė penkias baterijas, dar penkis automobilius apgadino, kai nesėkmingai kėsinosi juos apvogti.
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Tokiu pat tikslu atvykę į Panevėžį, pastabių ir pilietiškų gyventojų dėka jie buvo sulaikyti. Pripažinę savo kaltę, užsieniečiai paaiškino, kad kelias baterijas jau spėjo per siuntų vežėjus išsiųsti į tėvynę, dar vieną kriminalistai rado atlikę kratą jų nuomojamame bute Kaune. Bendrai nukentėjusiesiems padaryta daugiau nei 40 tūkst. eurų siekianti turtinė žala.
Baigęs ikiteisminį tyrimą, prokuroras M. Ražauskas kreipėsi į Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus, prašydamas procesą užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu, nerengiant bylos nagrinėjimo teisme.
Teismas prokuroro prašymą tenkino ir šiandien priimtu teismo baudžiamuoju įsakymu abiem užsieniečiams subendrinus skyrė po 75 tūkst. 450 eurų dydžio baudą, kuri sumažinta trečdaliu – iki 50 tūkst. 300 eurų. Baudas Rumunijos piliečiai privalo sumokėti per 12 mėnesių nuo teismo baudžiamojo įsakymo paskelbimo dienos.
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