Į Klaipėdą ir Marijampolę narkotikus iš JAV siuntusi trijulė siunčiama aiškintis į teismą

Bylos duomenimis, kaltinamieji per susirašinėjimo programėlę palaikė ryšį su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu žmogumi Jungtinėse Amerikos Valstijose, per kurį, kaip įtariama, buvo organizuojamas labai didelių kiekių kanapių siuntimas į Lietuvą.
Tyrimo duomenimis, dalis nusikalstamų veikų buvo vykdomos bendrininkų grupėse, iš anksto pasiskirsčius vaidmenimis, o kai kurie epizodai siejami su individualiais kaltinamųjų veiksmais. Vieni, kaip įtariama, organizavo narkotinių medžiagų įsigijimą ir siuntimą, kiti pateikdavo gavėjų kontaktinius duomenis, deklaruodavo siuntas, apmokėdavo muitinės mokesčius naudodami kitų žmonių mokėjimo korteles arba paimdavo siuntas iš pašto skyrių.
Tyrimo metu nustatyti mažiausiai septyni epizodai, kurių metu į Lietuvą bandyta atgabenti daugiau nei 13 kilogramų narkotinės medžiagos – kanapių (antžeminių dalių). Didžiausioje sulaikytoje siuntoje aptikta beveik 2,8 kilogramo kanapių, kitose – nuo maždaug 0,9 iki 2,3 kilogramo šios narkotinės medžiagos.
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Ikiteisminio tyrimo duomenimis, narkotinės medžiagos buvo siunčiamos į Klaipėdą ir Marijampolę, naudojant išgalvotus gavėjų vardus bei kitų žmonių telefono numerius. Siekiant išvengti muitinės kontrolės, siuntos buvo deklaruojamos kaip menkaverčiai daiktai – rūbai, palapinės, gelbėjimosi liemenės, žvejybos reikmenys ar kiti buities daiktai, nurodant gerokai mažesnę jų vertę.
Atliekant kratas vieno iš kaltinamųjų gyvenamojoje vietoje rastas nedidelis kiekis kanapių, laikytų neturint tikslo jų platinti, kito – narkotinių ir psichotropinių medžiagų laikytų turint tikslą jas parduoti ar kitaip platinti.
Trims kaltinamiesiems pareikšti kaltinimai dėl narkotinių medžiagų kontrabandos, neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių medžiagų kiekiu, vienam dėl neteisėto narkotinių medžiagų laikymo be tikslo jas platinti ir vienam dėl neteisėto narkotinių ir psichotropinių medžiagų laikymo turint tikslą jas platinti.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.
narkotikų kontrabandaKlaipėdatyrimas
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