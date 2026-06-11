Kaliniams skirti telefonai buvo slepiami televizoriuose: per savaitę užfiksuoti trys atvejai

Per pastarąją savaitę tai jau trečias atvejis, kai Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnai televizorių viduje aptinka paslėptus mobiliuosius telefonus.
Birželio 9 d. Marijampolės kalėjime viename televizoriuje rasti 5 telefonai, o birželio 4 d. kitame televizoriuje – dar 5.
Naujausias atvejis užfiksuotas Alytaus kalėjime, kur televizoriaus slėptuvėje aptiktas mobiliojo ryšio telefonas „Samsung“.
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Visais atvejais draudžiami daiktai buvo laiku aptikti ir nuteistųjų nepasiekė. Lietuvos kalėjimų tarnyba dėkoja pareigūnams už budrumą, profesionalumą ir atsakingai atliekamą darbą.
Būtent jų atidumas ir kruopštumas leidžia užkardyti bandymus perduoti draudžiamus daiktus bei užtikrinti įkalinimo įstaigų saugumą.
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