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Klaipėdoje dvi nepilnametės surengė egzekuciją bendraamžei

2026 m. birželio 11 d. 12:08
Lrytas.lt
Klaipėdoje smurtą patyrė nepilnametė. Ją viešoje vietoje sumušė kitos dvi nepilnametės.
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Trečiadienį 15.37 val. buvo gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, galimai Puodžių gatvėje, dvi nepilnametės, kaip įtariama, mušė nepilnametę.
Pradėtas tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
KlaipėdaSmurtasnepilnametė
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