Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Karas Ukrainoje
Žalioji erdvė
FIFA 2026
Ačiū, Prezidente
Europos burės 2026
Darbo skelbimai
Lietuvos diena
Kriminalai
Klaipėdoje dvi nepilnametės surengė egzekuciją bendraamžei
2026 m. birželio 11 d. 12:08
Lrytas.lt
Klaipėdoje smurtą patyrė nepilnametė. Ją viešoje vietoje sumušė kitos dvi nepilnametės.
Daugiau nuotraukų (1)
Trečiadienį 15.37 val. buvo gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, galimai Puodžių gatvėje, dvi nepilnametės, kaip įtariama, mušė nepilnametę.
Pradėtas tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Klaipėda
Smurtas
nepilnametė
Rodyti daugiau žymių