Sukčiai iš Kauno apskrities gyventojos išviliojo 200 tūkst. eurų

71 metų nukentėjusioji į pareigūnus kreipėsi trečiadienį.
Moteris (gim. 1955 m.) pareiškė, kad laikotarpyje nuo 2025 m. gruodžio mėn. iki 2026 m. birželio 10 d., elektroninėje erdvėje bendravo su nepažįstamais asmenimis, kurie kalbėjo rusų kalba.
Jie prisistatydavo banko darbuotojais ir policijos pareigūnais ir taip apgaulės būdu išviliojo didelę pinigų sumą.
Pateikė tris populiariausias sukčiavimo schemas: iššūkių ypač kelia vienas būdas
Gavę šį pareiškimą, pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl stambaus masto sukčiavimo.
Dar viena moteris nuo sukčių nukentėjo naudodamasi programėle „TikTok“.
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Trečiadienį į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1979 m.).
Ji pareiškė, kad birželio 5 – 9 d. laikotarpyje, Klaipėdoje, būdama namuose, prisijungė prie „TikTok“ programėlės.
Joje nepažįstami asmenys, bendravę lietuvių ir rusų kalbomis, siūlydami darbą, apgaulės būdu išviliojo 12 tūkst. 210 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
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