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VDU neleido vienam studentui gintis baigiamojo darbo – pasipylė grasinimai, universitetas stiprina apsaugą

2026 m. birželio 11 d. 15:42
Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) sustiprino įstaigos apsaugą bei kreipėsi į policiją po to, kai sulaukė grasinimų iš studento, kuriam nebuvo leista gintis baigiamojo darbo, rašo portalas Lrt.lt.
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Aukštoji mokykla portalui nurodė laiško su grasinimais sulaukusi praėjusios savaitės pabaigoje.
„Studentas neadekvačiai reagavo į žinią, kad jo baigiamasis darbas neatitinka reikiamų kriterijų, todėl jam neleidžiama gintis. Laiške jis grasino smurtu, todėl, reaguodami į situaciją, ėmėmės skubių prevencinių veiksmų – sustiprinome apsaugą, kreipėmės į policiją, kuri šiuo metu atlieka tyrimą“, – portalui nurodė VDU.
Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Lrt.lt informavo, kad šiuo metu dėl incidento vyksta aplinkybių patikslinimas.
grasinimaiVytauto Didžiojo universitetas (VDU)Kaunas
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