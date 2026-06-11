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Vilniuje SEB banko pastate įvestas planas „Skydas“

2026 m. birželio 11 d. 10:03
Vilniuje SEB banko pastate ketvirtadienį radus įtartiną daiktą, įvestas planas „Skydas“, iš pastato evakuota dalis žmonių.
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Kaip Eltai sakė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Julija Samorokvskaja 8.25 val. buvo gautas banko apsaugos darbuotojos pranešimas, kad sostinėje, Konstitucijos prospekte, SEB banko pastate, bankomato erdvėje, pastebėtas įtartinas daiktas.
„8.54 val. paskelbtas planas „Skydas“. Įvyko dalinis pastate esančių žmonių evakavimas“, – sakė policijos atstovė.
Pirminiais duomenimis, įtarimų sukėlė bankomato erdvėje rastas lipnia juosta apvyniotas daiktas.
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VilniusSEBSkydas
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