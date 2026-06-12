Kalėjime psichotropines medžiagas slėpę ne kartą teisti broliai išgirdo dar vieną nuosprendį

Vilniaus miesto apylinkės teismas šiuo nuosprendžiu skirtą bausmę subendrinęs su ankstesniu teismo nuosprendžiu skirta bausme, M. D. skyrė galutinę subendrintą 6 metų 4 mėnesių 25 dienų laisvės atėmimo bausmę.
Bylos duomenimis, laisvės atėmimo bausmes Vilniaus kalėjime atliekantys broliai vienos kameros tualeto patalpoje neteisėtai laikė tabaką, kuriame buvo psichotropinės medžiagos – sintetinio kanabinoido. Šį tabaką su psichotropine medžiaga 2025 m. gegužės mėn. 1 d. kratų metu rado ir paėmė Kalėjimų tarnybos pareigūnai.
Abu broliai anksčiau ne kartą teisti už smurtinius ir turtinio pobūdžio nusikaltimus, neteisėtą disponavimą narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, vienas jų – ir už nužudymą.
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Ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu broliai savo kaltės dėl draudžiamų medžiagų laikymo nepripažino, ji buvo pagrįsta atliekant tyrimą surinktais įrodymais.
Teismui nekilo abejonių, jog psichotropinė medžiaga kameros tualeto patalpoje buvo neteisėtai laikoma abiejų kaltinamųjų M. D. ir R. D., nes nuo 2025 m. balandžio 4 d. iki gegužės 1 d. kameroje gyveno tik šie kaltinamieji, kamera yra rakinama ir jokie kiti žmonės, išskyrus Vilniaus kalėjimo pareigūnus ir ten dirbančius nuteistuosius, į ją patekti ilgesniam laikui negalėjo.
Disponavimas psichiką veikiančiomis medžiagomis Vilniaus kalėjime yra griežtai draudžiamas. Šiuo apkaltinamuoju nuosprendžiu patvirtinama, kad baudžiamoji atsakomybė padarius tokio pobūdžio nusikalstamą veiką yra neišvengiama.
Pirmos instancijos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
NarkotikaiVilniaus kalėjimasbroliai
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