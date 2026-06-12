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Prekybos centre prisidirbęs klaipėdietis apsaugos darbuoją kaltina smurtu

2026 m. birželio 12 d. 12:48
Lrytas.lt
Klaipėdos policija tiria prekybos centre prisidirbusio vyriškio kaltinimus smurtu apsaugos darbuotojui.
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Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, birželio 11 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal 1980 m. gimusio vyro pareiškimą, kuriame nurodoma, kad dar birželio 8 d. apie 12 val. 20 min. Klaipėdoje, Gedminų g., parduotuvėje, jį sumušė apsaugos darbuotojas (gim. 1978 m.).
Policija nurodo, kad toje pačioje parduotuvėje tuo pat metu pareiškėjui buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl smulkios vagystės, sukčiavimo, svetimo turto pasisavinimo ar iššvaistymo.
Administracinių nusižengimų kodekse nurodoma, kad straipsnis, dėl kurio buvo surašytas protokolas pareiškėjui skelbia štai ką: vagystė, sukčiavimas, svetimo turto pasisavinimas ar iššvaistymas, kai pagrobto, įgyto, pasisavinto ar iššvaistyto turto vertė neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki keturių šimtų eurų.
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Po parduotuvėje prisidirbusio klaipėdiečio skundo, jis perduotas medikams. Tuo tarpu apsaugos darbuotojui įteiktas šaukimas atvykti į apklausą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
skundasKlaipėdaAdministracinių nusižengimų kodeksas
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