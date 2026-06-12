Prieš žmoną Joniškio r. smurtavęs vyras pasipriešino policijai ir sužalojo du pareigūnus

Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 11 d. apie 6 val. 06 min. Bendrajame pagalbos centre gautas moters (gimusi 1987 m.) pranešimas, kad Joniškio r., Kriukų miestelyje, prieš ją smurtauja sutuoktinis.
Į įvykio vietą atvykus policijos pareigūnams, sulaikomas vyras pasipriešino ir sužalojo Joniškio r. PK pareigūnus (gimę 1994 m. ir 1989 m.).
Abu pareigūnai, suteikus medicinos pagalbą, gydomi ambulatoriškai.
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Galimai girtas (blaivumą tikrintis atsisakė) įtariamasis (gim. 1977 m.) uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo pareigūnams.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
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