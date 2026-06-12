Vietoj skrydžio į Graikiją – kelionė į Kauno areštinę

Ankstyvą ketvirtadienio rytą Kauno oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai nustatė, kad vieno iš keleivių, skrendančių į Rodo salą (Graikija), paiešką pernai kovo 26-ąją paskelbė Kipro policija. Pareigūnai siekia 43-ejų vyrą dėl padarytų nusikaltimų nuosavybei, prieš asmenį, ekonominių ir finansinių nusikalstamų veikų suimti, tam yra išduotas Europos arešto orderis.
Pasieniečiai vyrą sulaikė ir uždarė į laikino sulaikymo patalpą. Apie įvykį buvo informuota Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdyba. Tą pačią dieną sulaikytasis buvo perduotas į oro uostą atvykusiems Kauno policijos pareigūnams.
Šiemet per daugiau kaip penkis mėnesius VSAT pareigūnai sulaikė 225 asmenis (182 – oro uostuose), kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų didžioji dauguma, 209, buvo mūsų šalies piliečiai, 4 – Latvijos, po 3 – Baltarusijos, Jungtinės Karalystės ir Rusijos, po 1 – Airijos, Moldovos ir Rumunijos.
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2025 m. pasieniečiai sulaikė 803 ieškomus asmenis (583 – oro uostuose). Iš sulaikytųjų dauguma, 702, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 38, Jungtinės Karalystės – 15, Baltarusijos ir Latvijos – po 11, Airijos – 4, Moldovos, Švedijos ir Ukrainos po – 3, Izraelio, Tadžikistano ir Uzbekistano – po 2, likusieji 7 buvo dar septynių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 ieškomų asmenų irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo kitų devynių valstybių piliečiai.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiKauno oro uostas
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