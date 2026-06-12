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Vilniaus r. padegtas ūkinis pastatas, policija jau nustatė įtariamąjį

2026 m. birželio 12 d. 09:10
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško vyro, įtariamo padegimu.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 10 d. apie 22 val. Vilniaus r., Keturiasdešimt Totorių kaime, ūkiniame pastate kilo gaisras, kurio metu pastatas sudegė.
Įtariamas padegimas. Įtariamasis (gim. 1967 m.) ieškomas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
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