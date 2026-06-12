Vilniaus r. padegtas ūkinis pastatas, policija jau nustatė įtariamąjį

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 10 d. apie 22 val. Vilniaus r., Keturiasdešimt Totorių kaime, ūkiniame pastate kilo gaisras, kurio metu pastatas sudegė.
Įtariamas padegimas. Įtariamasis (gim. 1967 m.) ieškomas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
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Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.