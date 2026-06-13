Jonavoje aidėjo šūviai – policijos pareigūnai ieško šaulio

Policijos pareigūnai apie P. Vaičiūno gatvėje, greta daugiabučių pasigirdusius šūvius pirmąjį pranešimą gavo 22 val. 10 min.
Liudininkai pranešė girdėję 3-4 šūvius.
Pirminiais duomenimis, įvykio metu žmonės nenukentėjo, o policijos pareigūnai ieško įtariamojo.
Jonavoje prieš vidurnaktį dirbo gausios policijos pareigūnų pajėgos.
Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pranešė, kad birželio 13 d. 21.51 val. gautas „B“ kategorijos pranešimas (smurtas artimoje aplinkoje), kad Jonavoje, P. Vaičiūno g., į butą laužėsi galimai neblaivus giminaitis.
Į įvykio vietą atvykus policijos pareigūnams, vyras kelis kartus šovė ir pasišalino. Pirminiais duomenimis, nei pareigūnai, nei gyventojai nenukentėjo.
Tikėtina, kad vyras taikėsi į pareigūnus, tačiau jie sužalojimų išvengė. Įtariamasis iš įvykio vietos spruko automobiliu.
Buvo įvestas planas „Sulaikymas“. Vyro (gim. 1980 m.) ieško gausios policijos pareigūnų pajėgos.
Gyventojus, pastebėjusius šį vyrą, prašome nedelsiant informuoti skubios pagalbos telefonu 112. Vyras gali būti ginkluotas.
šūviaipolicijos pareigūnaiJonava
Rodyti daugiau žymių