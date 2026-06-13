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Sukčiams vėl pasisekė – vilnietė jiems atidavė net 20 tūkst. eurų

2026 m. birželio 13 d. 09:47
Lrytas.lt
Nuo sukčių per parą nukentėjo mažiausiai du gyventojai, nuostolių suma – įspūdinga.
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Birželio 12 d. Vilniaus apskr. VPK gautas moters (gim. 1954 m.) pranešimas, kad birželio 11 d. apie 16 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstamas rusakalbis asmuo, kuris, prisistatęs „Google“ darbuotoju, apgaule išviliojo 20 000 eurų ir banko mokėjimo kortelę, kuriuos ji atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 2 d.
Birželio 12 d. Vilniaus apskr. VPK gautas pranešimas, kad birželio 11 d. apie 14 val. Širvintų r., moteriai (gim. 1945 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę poliklinikos darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 14 200 eurų, kuriuos ji atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d.
 
sukčiaipolicijos pareigūnaiVilnius
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