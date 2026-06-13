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Vagis Kauno centre esančioje parduotuvėje smogė vyrui ir išlaužė duris

2026 m. birželio 13 d. 10:16
Lrytas.lt
Vaizdas pačiame Kauno centre esančioje parduotuvėje priminė veiksmo filmą, pagrindinis jo veikėjas dar ieškomas. 
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Birželio 12 d. apie 18 val. Kaune, Laisvės al., parduotuvėje, nenustatytas vyras, bandydamas pasišalinti nesumokėjęs už prekes, sudavė vyrui (gim. 1962 m.) ir išlaužė automatines duris.
Padaryta turtinė žala tikslinama.
Vyras

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