Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Karas Ukrainoje
Žalioji erdvė
FIFA 2026
Ačiū, Prezidente
Europos burės 2026
Darbo skelbimai
Lietuvos diena
Kriminalai
Vagis Kauno centre esančioje parduotuvėje smogė vyrui ir išlaužė duris
2026 m. birželio 13 d. 10:16
Lrytas.lt
Vaizdas pačiame Kauno centre esančioje parduotuvėje priminė veiksmo filmą, pagrindinis jo veikėjas dar ieškomas.
Daugiau nuotraukų (1)
Birželio 12 d. apie 18 val. Kaune, Laisvės al., parduotuvėje, nenustatytas vyras, bandydamas pasišalinti nesumokėjęs už prekes, sudavė vyrui (gim. 1962 m.) ir išlaužė automatines duris.
Padaryta turtinė žala tikslinama.
Vyras