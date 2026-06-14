Jonavoje į policijos pareigūnus lėkė kulkos, Kaišiadorių rajone - telefonas

Birželio 14 d. apie 02.15 val. Kaišiadorių r., Guronių k., vyras (gim. 1991 m.) elgėsi agresyviai, vartojo necenzūrinius žodžius, priešinosi policijos pareigūnui bei metė į jį mobilųjį telefoną. Pareigūnas nenukentėjo.
Lrytas.lt primena, kad šeštadienį vakare dar rimtesnis incidentas įvyko Jonavoje, kai neblaivus vyras apšaudė atvykusius policijos pareigūnus.
Įtariamasis bandė slėptis bute, tačiau iš ten jį iškrapštė Policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.
Vyraspolicijos pareigūnasKaišiadorių rajonas
Rodyti daugiau žymių