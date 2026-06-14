Šiauliuose masiškai vagiami nuotekų šulinių dangčiai, dingo ir geležinkelio detalių

Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pranešė, kad 2026 m. balandžio 30 ir birželio 4 dienos Šiauliuose, įvairiose miesto vietose (15 skirtingų adresų) pavogti 14 šulinių dangčių ir 1 šulinio grotelės.
Nuotekų sistemą prižiūrinčiai įmonei padaryta 4142,50 eurų turtinė žala. Patikslinus aplinkybes pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Birželio 3 d. pastebėta, kad Šiauliuose, Zoknių geležinkelio stoties pikete, pavogtos trys geležinkelio bėgių jungės. Įmonei padaryta 330 eurų turtinė žala.
šulinio dangtisžalaVagystė
Rodyti daugiau žymių