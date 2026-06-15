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Ikiteisminis tyrimas jaunai žemaitei – ne kliūtis: su dideliu nelegalių cigarečių kiekiu sučiupta ir vėl

2026 m. birželio 15 d. 17:25
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Mažeikių rajone pasieniečiai sulaikė vietos gyventoją, iš vieno automobilio į kitą krovusią nelegalias cigaretes. Mažiau nei prieš metus dėl neteisėto akcizinių prekių, kurių vertė siekė beveik ketvirtį milijono eurų, gabenimo įkliuvusi moteris, panašu, nepasimokė. Dabar jos laukia dar vienas ikiteisminis tyrimas ir bausmė – bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
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Ketvirtadienį vienoje Mažeikių rajone esančioje sodų bendrijoje VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus ir VSAT Specialiosios paskirties valdybos „Kovas“ Vakarų skyriaus pareigūnai su įkalčiais užklupo 29-erių mažeikiškę. Moteris iš mikroautobuso „Citroen Jumper“ nešė kartonines dėžes su cigaretėmis į šalia stovėjusį automobilį „Audi A4“. Abi transporto priemonės buvo su lietuviškais valstybinio numerio ženklais.
Detaliai patikrinę automobilius ir atlikę kratą šalia esančio namo pagalbinėse patalpose, pasieniečiai aptiko 33 370 pakelių cigarečių „Marlboro Gold Original“, „Winston Blue“ ir „Marlboro“ be akcizo ženklų.
Per operaciją VSAT pareigūnų rastų cigarečių vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – per 170 tūkst. eurų.

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Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Sulaikyti automobiliai ir nelegalios cigaretės laikinai saugomi VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinėje.
Su šia mažeikiške pasieniečiai susiduria ne pirmą sykį. Pernai lapkritį VSAT pareigūnai ją sulaikė, kai moters automobilyje BMW X3 ir sodybos pagalbinėje patalpoje aptiko daugiau kaip 47 tūkst. pakelių nelegalių cigarečių. Šių rūkalų vertė – beveik 250 tūkst. eurų. Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dar nebaigtas.
Pasieniečiai įtaria, kad sulaikyti rūkalai – gerai žinomų prekės ženklų klastotės, pagamintos viename iš Latvijoje veikiančių pogrindinių fabrikų.
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Pernai VSAT pareigūnai sulaikė rekordiškai daug, per 4,4 mln. pakelių, nelegalių cigarečių. Tai didžiausias per metus sulaikytų nelegalių rūkalų kiekis per trečdalį amžiaus nuo Nepriklausomybės atkūrimo trunkančią VSAT veiklos istoriją.
Be to, daugiau kaip pusė, 50,1 proc., tokių cigarečių, į Lietuvą pateko ne iš Baltarusijos, o per ES vidaus sieną iš Latvijos.
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