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Iš Baltarusijos skridusią savadarbę skraidyklę pasieniečiai nutupdė Šalčininkų rajone

2026 m. birželio 15 d. 17:32
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Purvėnų pasieniečiai Šalčininkų rajone perėmė bepiločio orlaivio valdymą ir jį nutupdė. Kontrabandininkai neteko skraidyklės su baltarusiškų rūkalų kroviniu. Šiemet tai jau 22-asis dronas, kurio skrydį nutraukė VSAT pareigūnai, saugantys valstybės sieną su Baltarusija.
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Sekmadienio popietę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų užkardos pareigūnai per vaizdo stebėjimo sistemą ties Daugidonių kaimu (Šalčininkų r.) užfiksavo nedidelį objektą, skrendantį nuo valstybės sienos į šalies gilumą. Nedelsiant panaudojus dronų užkardymo įrangą, objektas dingo iš regėjimo lauko.
Pasieniečiai blokavo tikėtiną įvykio teritoriją ir ėmė ieškoti nukritusio drono. Ir netrukus jį aptiko Dimitrų kaimo laukuose.
Prie savadarbės skraidyklės su GPS siųstuvu buvo pritvirtintas ryšulys, apvyniotas skaidria polietileno plėvele. Droną su kroviniu pristačius į Purvėnų pasienio užkardą, buvo patikrintas jo turinys. Rasta 200 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis, kurių vertė su visais Lietuvoje privalomais sumokėti mokesčiais, – 1 102 eurai.
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Dėl akcizais apmokestinamų prekių įsigijimo ir gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką Purvėnų pasienio užkardoje pradėta administracinė teisena.
Šioje užkardoje laikinai saugomi kontrabandininkų skraidyklė ir nelegalios cigaretės.
Per daugiau kaip penkis 2026-ųjų mėnesius pasieniečiai nutupdė 22 kontrabandininkų skraidykles.
Pernai per visus metus VSAT pareigūnai perėmė 59 iš Baltarusijos įskridusius dronus. 2024 m. buvo perimtos 54 skraidyklės su baltarusiškomis cigaretėmis.
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