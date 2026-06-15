Kaip rašoma Palenkės vaivadijos pasieniečių pranešime, penktadienį Suvalkų apskrityje pareigūnai sulaikė 15 nelegaliai į Lenkiją atvykusių užsieniečių. Tą pačią dieną Seinų pasienio apsaugos posto prie Galadusio ežero (ežeras telkšo Lietuvos ir Lenkijos teritorijose, juo eina valstybių siena – red. past.) pareigūnai sulaikė dar aštuonis žmones. Užsieniečiai neturėjo dokumentų, leidžiančių atvykti ir gyventi Lenkijoje.
Kitą dieną Lenkijos pasieniečiai sulaikė 12 migrantų. Šeši iš jų buvo sulaikyti Špiliškės valsčiuje – visai netoli Lietuvo sienos. Dar keturis vyrus lengvuoju automobiliu su Lodzės (miestas Lenkijoje) numeriais gabeno 52 metų ukrainietė. Galiausiai dar du žmonės buvo aptikti besislepiantys nedideliu atstumu nuo tikrinamos transporto priemonės.
Tuo tarpu Seinų pasienio apsaugos posto patrulis kartu su teritorinės gynybos pajėgų kariu, padedančiu pasieniečiams, aptiko dvi užsieniečių grupes, neteisėtai atvykusias iš Lietuvos. Vieną grupę sudarė aštuoni žmonės, kitą – keturi. Migrantai buvo aptikti Punsko valsčiuje.
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Savaitgalį sulaikyti užsieniečiai neturėjo dokumentų, leidžiančių atvykti ir gyventi Lenkijoje. Somalio, Sudano, Etiopijos ir Afganistano piliečiai grąžinti Lietuvos pareigūnams.
Tuo tarpu sulaikyti Ukrainos pilietei pareikšti įtarimai dėl neteisėto sienos kirtimo organizavimo.
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