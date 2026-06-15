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Nuomojamame bute vyras aptiko lygiavamzdį šautuvą, moteris rūsyje rado savadarbį ginklą

2026 m. birželio 15 d. 08:12
Kauno, Tauragės ir Molėtų rajono gyventojai policijai pranešė apie rastus ginklus ir šaudmenis.
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Sekmadienį po 12 val. Kaune, Partizanų gatvėje, vyras (gim. 1987 m.), tvarkydamas nuomojamą butą, rado lygiavamzdį šautuvą. Jo markė bei modelis nustatomi.
Taip pat rasta ir 14 vienetų įvairaus kalibro šovinių, pranešė Policijos departamentas.
Neteisėtai laikomas ginklas bei šaudmenys paimti. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

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Sekmadienio vakarą, apie 18.35 val., Tauragėje, Miško gatvėje, moteris (gim. 1983 m.), tvarkydama buto rūsį, patalpoje rado savadarbį šaunamąjį ginklą.
Ginklas paimtas, dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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Tą patį vakarą po 18 val. Molėtų rajone, Paluokesos kaime, namo kieme, policijos pareigūnai rado ir paėmė 49 vienetus mažo kalibro šovinių.
Dėl šio įvykio taip pat pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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