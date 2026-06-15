Panevėžyje šiurpus incidentas: vienas vyras aplinkiniams grasino ginklu, kitas – mačete

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko sekmadienio vakarą, apie 18.40 val., Pušyno gatvėje, namo kieme.
Du vyriškiai: vienas jų rankoje laikydamas daiktą, panašų į šaunamąjį ginklą, o kitas – mačetę, grasino aplinkiniams.
Įtariamieji ieškomi.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.
Tas, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.