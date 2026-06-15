Lietuvos dienaKriminalai

Policininką savaitgalį nušauti bandžiusiam jonaviškiui pareikšti įtarimai

2026 m. birželio 15 d. 14:29
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Ikiteisminiame tyrime, kuris buvo pradėtas šių metų birželio 13 dieną dėl Jonavoje įvykdyto pasikėsinimo nužudyti policijos pareigūną, įteiktas pranešimas apie įtarimą Jonavos miesto gyventojui (gim. 1980 m.).
Daugiau nuotraukų (1)
Birželio 13 d. vakare Jonavoje policijos pareigūnams atvykus pagal pranešimą dėl pavojingo vyro, šis būdamas girtas, ginklu pagrasino pareigūnams ir ne mažiau kaip tris kartus iššovė į vieną iš jų. Pareigūnui spėjus atsitraukti, buvo apgadintas tarnybinis policijos automobilis.
Ikiteisminio tyrimo duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad vyras tokiais savo veiksmais pasikėsino nužudyti valstybės tarnautoją – policijos pareigūną – dėl jo atliekamų tarnybos pareigų.
Susiję straipsniai
Savo sutuoktinę ir jos draugą peiliu subadęs pasvalietis 8 metams siunčiamas į kalėjimą

Savo sutuoktinę ir jos draugą peiliu subadęs pasvalietis 8 metams siunčiamas į kalėjimą

Pasikėsinimo nužudyti futbolininką iš Nigerijos byloje – naujos detalės: įtariamasis iš esmės pakeitė savo laikyseną

Pasikėsinimo nužudyti futbolininką iš Nigerijos byloje – naujos detalės: įtariamasis iš esmės pakeitė savo laikyseną

Jonavoje ieškotas šaulys – sulaikytas: vyras priešinosi „Aro“ pareigūnams

Jonavoje ieškotas šaulys – sulaikytas: vyras priešinosi „Aro“ pareigūnams (6)

Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl pasikėsinimo nužudyti valstybės tarnautoją dėl jo tarnybos pareigų vykdymo. Už tokią nusikalstamą veiką Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimo bausmę nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimą iki gyvos galvos.
Įtariamasis anksčiau buvo teistas keturis kartus, tačiau jo teistumai yra išnykę.
Ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis prokuroras birželio 15 d. kreipėsi į Kauno apylinkės teismą, prašydamas įtariamajam skirti griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą – 3 mėnesiams. Suėmimo prašoma manant, kad įtariamasis gali bėgti (slėptis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo bei trukdyti procesui.
pasikėsinimas į pareigūnąpasikėsinimas nužudytiJonava
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.