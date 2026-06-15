Policininką savaitgalį nušauti bandžiusiam jonaviškiui pareikšti įtarimai

Birželio 13 d. vakare Jonavoje policijos pareigūnams atvykus pagal pranešimą dėl pavojingo vyro, šis būdamas girtas, ginklu pagrasino pareigūnams ir ne mažiau kaip tris kartus iššovė į vieną iš jų. Pareigūnui spėjus atsitraukti, buvo apgadintas tarnybinis policijos automobilis.
Ikiteisminio tyrimo duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad vyras tokiais savo veiksmais pasikėsino nužudyti valstybės tarnautoją – policijos pareigūną – dėl jo atliekamų tarnybos pareigų.
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Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl pasikėsinimo nužudyti valstybės tarnautoją dėl jo tarnybos pareigų vykdymo. Už tokią nusikalstamą veiką Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimo bausmę nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimą iki gyvos galvos.
Įtariamasis anksčiau buvo teistas keturis kartus, tačiau jo teistumai yra išnykę.
Ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis prokuroras birželio 15 d. kreipėsi į Kauno apylinkės teismą, prašydamas įtariamajam skirti griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą – 3 mėnesiams. Suėmimo prašoma manant, kad įtariamasis gali bėgti (slėptis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo bei trukdyti procesui.
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