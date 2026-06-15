Lietuvos dienaKriminalai

Kraują stingdantis smurtautojo sulaikymas – pareigūnus puolė kirviu

2026 m. birželio 15 d. 09:48
Šiaulių AVPK
Smurtas nukreipiamas ne tik prieš artimuosius – su agresija ir pavojumi susiduria ir į pagalbą skubantys pareigūnai.
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Birželio 11-osios rytą gautas moters pranešimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Atvykusius pareigūnus pasitiko agresyvus vyras, rankoje laikydamas kirvį.
Panaudojus specialiąsias priemones, kirvis buvo atimtas, tačiau vyras ir toliau aktyviai priešinosi bei nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų.

Vaizdo kameros užfiksavo, kaip sulaikomi jaunuoliai, pas kuriuos rasta narkotikų

Sulaikymo metu vyras sužalojo pareigūnus.
Po suteiktos medicininės pagalbos jie gydosi ambulatoriškai.
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Kiekvienas iškvietimas gali būti nenuspėjamas, todėl pareigūnų darbas reikalauja ne tik profesionalumo, bet ir pasirengimo veikti pavojingose situacijose.
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