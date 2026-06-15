„Teisėjų kolegija, išagrinėjusi baudžiamąją bylą, nustatė, kad jis itin žiauriai nužudė kitą žmogų: 2025 metų rugpjūčio 2 dieną Vilniuje, Žvėryno rajone, konflikto metu peiliu ir plaktuku, suduodamas ne mažiau 35 smūgių į įvairias kūno vietas, itin žiauriai nužudė vienmetį asmenį“, – paskelbė bylą nagrinėjusios teisėjų kolegijos narys Audrius Cininas.
Pasak teisėjo, nepilnametis pripažintas kaltu dėl itin žiauraus žmogaus nužudymo. Kardomosios priemonės – suėmimo – terminas nuteistajam pratęstas iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo.
Taip pat nukentėjusiesiems iš nepilnamečio (tuo atveju, jei jis neturi pakankamai lėšų – iš jo tėvų) nutarta priteisti 100 tūkst. eurų neturinei žalai ir 11 tūkst. eurų advokato išlaidoms atlyginti.
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Pasak teisėjo, kaltinamojo tėvai jau yra padengę turtinę žalą.
Šis teismo nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs, jis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Bylą nagrinėjęs teisėjas A. Cininas priminė, kad pagal įstatymus už itin žiaurių nužudymą nepilnamečiui gali būti skiriamas laisvės atėmimas nuo 4 iki 10 metų. Anot jo, teismas nustatė byloje atsakomybe lengvinančią aplinkybę, tad ir nutarė nepilnamečiui skirti ne pačią griežčiausią bausmę. 10 metų nelaisvės paauglį nužudžiusiam 15-mečiui siūlė skirti prokuratūra.
„Kaltinamasis savo kaltę visiškai prisipažino, davė išsamius parodymus, nurodė visas nusikaltimo detales, nusikaltimo detales, nurodė nusikaltimo motyvus. Teismas tai įvertino kaip atsakomybę lengvinančią aplinkybę“, – dėstė teisėjas.
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A. Cininas, paklaustas apie nužudymo motyvus, nurodė, jog, remiantis kaltinamojo parodymais, auka siekė paviešinti tam tikrą su jo asmeniniu gyvenimu susijusią informaciją, o paauglys nenorėjo, jog tai būtų vieša. Be to, pasak teisėjo, ištirtas nusikaltimas yra susijęs ir su patyčiomis.
„Kaltinamasis nurodė motyvus, kurie yra susiję su jo asmeninėmis priežastimis. Pagal kaltinamojo parodymus, auka kėsinosi pagarsinti tą asmeninę informaciją apie asmeninį gyvenimą, kurios turbūt niekas nenorėtų, kad ji būtų pagarsinta. Tai yra toks motyvas. Kitas dalykas – šioje byloje, kaip fonas, ėjo patyčios tiek mokykloje, tiek ir šitų dviejų jaunų žmonių tarpusavio santykiuose“, – dėstė A. Cininas.
Kaip anksčiau skelbė prokuratūra, šioje baudžiamojoje byloje dėl itin žiauraus 15-mečio (gim. 2010 m.) nužudymo kaltinimai pareikšti kitam paaugliui, aukos bendraamžiui (gim. 2010 m.).
Ikiteisminis tyrimas pradėtas praėjusių metų rugpjūčio 2 d. vakarą, gavus pranešėjos pareiškimą, jog tą pačią dieną iš namų išėjo ir negrįžo jos nepilnametis sūnus. Atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, dingusio 15-mečio kūno dalys buvo rastos komunalinių atliekų konteineryje ir netoliese esančiame miškelyje sostinės Žvėryno mikrorajone.
Jau kitą dieną, rugpjūčio 3-ąją, buvo sulaikytas šios nusikalstamos veikos padarymu įtariamas nepilnametis.
Teisme liudijo aukos, kaltinamojo tėvai, kiti artimieji, taip pat buvo apklausti nepilnamečiai.
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