Alimentų nemokančiam Akmenės rajono gyventojui teks atsakyti į tyrėjų klausimus

Įtariamuoju tapo Akmenės rajono, Kruopių miestelio, gyventojas (gim. 1983 m.).
Jis nuo 2023–06-21 iki 2026–04-21 nemoka alimentų nepilnamečių vaikų gim. 2009 ir 2012 m. išlaikymui. Įsiskolinimas sudaro 7 610,40 eurų.
Tas, kas vengė pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, mokėti lėšas vaikui išlaikyti ar teikti kitą būtiną materialią paramą vaikui, yra baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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