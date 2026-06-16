Į Klaipėdos kriminalistų tinklus pateko du stambūs kvaišalų platintojai

Su įkalčiais sulaikyti du asmenys, kurie įtariami dideliais kiekiais platinę kvaišalus Klaipėdoje bei kituose Lietuvos miestuose. Tyrimo metu iš neteisėtos apyvartos paimta daugiau nei 400 pakuočių su platinimui paruoštais kvaišalais.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas Klaipėdos m. PK dar 2025 m. rugpjūčio mėn., kuomet Klaipėdoje, Herkaus Manto g. esančiame parke, policijos pareigūnai patikrino įtarimą sukėlusius, anksčiau neteistus, niekur nedirbančius, 19 m. ir 21 m. vaikinus.
Pas 21 m. asmenį buvo rasta 13 užspaudžiamų maišelių su psichotropine medžiaga – 3-CMC. Šalia vaikinų pareigūnai aptiko krepšį, kuriame rasta dar 13 analogiškų maišelių su 3-CMC.
Atlikę kratą sulaikytųjų automobilyje, uostamiesčio teisėsaugininkai rado 94 maišelius su 3-CMC, 31 maišelį su narkotine medžiaga – kokainu bei 52 maišelius su narkotine medžiaga – kanapėmis.
Tą pačią dieną minėtame Klaipėdos parke pareigūnai aptiko 18 slėptuvių su platinimui paruoštais kvaišalais, kuriose rado 11 maišelių su kokainu bei 7 maišelius su 3-CMC medžiaga.
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Tolesnio tyrimo metu gavus duomenų apie internetinėse programose sukurtose grupėse šių asmenų platintas narkotines (psichotropines) medžiagas, tyrimą perėmė KPONTV.
Įtariama, kad pirkėjai už kvaišalus atsiskaitydavo kriptovaliuta, po ko iš šios nusikalstamos veikos organizatorių gaudavo vietovių, kuriose buvo paslėptos narkotinės (psichotropinės) medžiagos, koordinates.
Tęsdami tyrimo veiksmus, 2025 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. pajūrio pareigūnai, bendradarbiaudami su kitų Lietuvos miestų policijos pareigūnais, Molėtuose, Utenoje, Ukmergėje, Vilniuje, Jonavoje Kaune bei Panevėžyje aptiko platinimui paruoštų kvaišalų slėptuves.
Molėtuose rasti 7 maišeliai su tikėtina psichotropine medžiaga – 2-CMC.
Utenoje rasti 28 maišeliai su tikėtina psichotropine medžiaga – 2-CMC.
Ukmergėje rasta 11 maišelių su psichotropinių medžiagų – MDMA, 4-CMC, 2-CB bei ketamino mišiniu. Šiame mieste dar rasti 3 maišeliai su tikėtina psichotropine medžiaga – 2-CMC.
Vilniuje rasta 18 maišelių su psichotropiniais grybais.
Jonavoje rasta 10 maišelių su psichotropinių medžiagų – MDMA, 4-CMC, 2-CB bei ketamino mišiniu. Šiame mieste dar rasta 17 maišelių su tikėtina psichotropine medžiaga – 2-CMC.
Kaune rasta 40 maišelių su 3-CMC medžiaga.
Panevėžio mieste ir rajone rasta 16 maišelių su psichotropinių medžiagų – MDMA, 4-CMC, 2-CB bei ketamino mišiniu. Šiame mieste ir jo prieigose dar rasti 52 maišeliai su tikėtina psichotropine medžiaga – 2-CMC.
19 m. ir 21 m. bendrininkams pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo dideliu narkotinių (psichotropinių) medžiagų kiekiu turint tikslą jas platinti.
Abu įtariamieji buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Jiems paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas, kuri vėliau pakeista į rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius.
Už neteisėtą disponavimą dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu turint tikslą jas platinti numatytas laisvės atėmimas nuo 8 iki 10 metų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str., asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
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