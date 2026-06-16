Iš Airijos parskridęs vyras atgal grįžti galės tiktai atlikęs teismo paskirtą bausmę

Pirmadienio naktį nusileidus lėktuvui iš Dublino (Airija), sostinės oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai nustatė, kad vieno iš keleivių, 31-erių nuolatinės gyvenamosios vietos neturinčio lietuvio, ieško Vilniaus policija. Už nusikalstamą veiką nuteisto, bet paskirtos arešto bausmės neatlikusio vyro paieška Lietuvoje buvo paskelbta daugiau kaip prieš dvejus metus.
Pasieniečiai šį keleivį sulaikė, apie tai pranešė paieškos iniciatoriui ir netrukus jį perdavė į oro uostą atvykusiems sostinės policijos pareigūnams.
Šiemet per daugiau kaip penkis mėnesius VSAT pareigūnai sulaikė 231 žmogų (iš jų 188 – oro uostuose), kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų didžioji dauguma, 214, buvo mūsų šalies piliečiai, 4 – Latvijos, po 3 – Baltarusijos, Jungtinės Karalystės ir Rusijos, po 1 – Airijos, Moldovos, Rumunijos ir Turkijos.
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2025 m. pasieniečiai sulaikė 803 ieškomus žmones (583 – oro uostuose). Iš sulaikytųjų dauguma, 702, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 38, Jungtinės Karalystės – 15, Baltarusijos ir Latvijos – po 11, Airijos – 4, Moldovos, Švedijos ir Ukrainos po – 3, Izraelio, Tadžikistano ir Uzbekistano – po 2, likusieji 7 buvo dar septynių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 ieškomų žmonių irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo kitų devynių valstybių piliečiai.
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