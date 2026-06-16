Klaipėdos policija perspėja: vasarą atostogaujate jūs, bet ne vagys!

Planuojate išvyką prie jūros, ežero ar į gamtą? Nepamirškite pasirūpinti savo automobilio saugumu.
Nepalikite vertingų daiktų matomoje vietoje. Rankinė, telefonas ar saulės akiniai gali tapti masalu ilgapirščiams.
Visus daiktus slėpkite bagažinėje iš anksto. Jei darysite tai jau pastatę automobilį aikštelėje, vagys gali jus stebėti.
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Uždarykite langus. Net jei paliekate automobilį vos kelioms minutėms, sandariai uždarykite langus ir stoglangį.
Užrakinkite duris. Visada patikrinkite, ar automobilis užsirakino, įjunkite signalizaciją.
Būkime pilietiški! Pastebėję įtartinus, aplink automobilius vaikščiojančius žmones, nelikite abejingi – praneškite policijai numeriu 112.
perspėjimasvagystėsVasara
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