Lietuvos dienaKriminalai

Kuršėnuose neblaivus vyras padegė buto duris

2026 m. birželio 16 d. 08:24
Šiaulių rajone esančiuose Kuršėnuose neblaivus vyras daugiabučio laiptinėje padegė buto duris.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, įvykis užregistruotas pirmadienio vakarą, apie 22.20 val.
Daugiabučio namo laiptinėje, neblaivus (1,43 prom.) vyras (gim. 2000 m.) padegė buto duris.
Per gaisrą aprūko laiptinės sienos, greta esančių butų durys. Nuostolis nustatomas.
Susiję straipsniai
Klaipėdoje sudegintas „Citroen Berlingo“, policija sučiupo du jaunus įtariamuosius

Klaipėdoje sudegintas „Citroen Berlingo“, policija sučiupo du jaunus įtariamuosius

Vilniaus r. padegtas ūkinis pastatas, policija jau nustatė įtariamąjį

Vilniaus r. padegtas ūkinis pastatas, policija jau nustatė įtariamąjį

Raseinių rajone siautėjo niekadėjas – padegė namo lango rėmą ir automobilį

Raseinių rajone siautėjo niekadėjas – padegė namo lango rėmą ir automobilį

Įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Tą pačią dieną ikiteisminį tyrimą dėl sugadinimo visuotinai pavojingu būdu pradėjo ir Kauno policijos pareigūnai, kurie 7 val. 56 min.gavo pranešimą apie mieste, Telšių gatvėje, apdegusias namo lauko duris.
KuršėnaiKaunasdurys
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.