Kuršėnuose neblaivus vyras padegė buto duris

Kaip pranešė Policijos departamentas, įvykis užregistruotas pirmadienio vakarą, apie 22.20 val.
Daugiabučio namo laiptinėje, neblaivus (1,43 prom.) vyras (gim. 2000 m.) padegė buto duris.
Per gaisrą aprūko laiptinės sienos, greta esančių butų durys. Nuostolis nustatomas.
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Tą pačią dieną ikiteisminį tyrimą dėl sugadinimo visuotinai pavojingu būdu pradėjo ir Kauno policijos pareigūnai, kurie 7 val. 56 min.gavo pranešimą apie mieste, Telšių gatvėje, apdegusias namo lauko duris.