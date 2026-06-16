Latvijoje sučiupti du lietuviai, gabenę neteisėtai sieną kirtusius migrantus

Apie sulaikomus migrantus ir jų vedlius Latvijos pasieniečiai praneša kasdien. Šį kartą pareigūnai informuoja, kad tarp kitų sulaikytųjų yra ir du Lietuvos piliečiai.
Kaip rašoma Latvijos pasieniečių pranešime, iš viso pirmadienį sulaikyta 13 neteisėtai Baltarusijos ir Latvijos sieną kirtusių migrantų bei keturi juos gabenę vedliai - du Lietuvos ir du Ukrainos piliečiai.
Lietuvių automobilyje „Volvo“ rasti keturi migrantai. Nei vienas jų neturėjo galiojančių kelionės dokumentų, vizų ar leidimų būti arba gyventi Latvijoje.
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Dabar Latvijoje įkliuvusiems lietuviams gresia baudžiamoji atsakomybė.
Latvijos pasieniečiai praneša, kad lietuviai sulaikyti glaudžiai bendradarbiaujant su policijos pareigūnais.