Musninkų miestelyje negabaritinį krovinį gabenęs sunkvežimis nutraukė laidus, dalis gyventojų liko be elektros

Apie incidentą pagalbos telefonu birželio 16 d. pranešė pats sunkvežimio „Volvo“ vairuotojas. Paskambinęs apie 14 val. 30 min. jis sakė, kad gabeno negabaritinį krovinį ir kliudė eklektros laidus, kurie nutrūko ir kibirkščiuoja.
Vyras tvirtino šiek tiek nuvažiavęs iš įvykio vietos ir grįžti nebegali, nes dėl savo gabaritų keltų pavojų eismo saugumui.
Aiškintis situacijos į įvykio vietą nuvažiavo policijos patruliai ir ESO specialistai. Pirminiais duomenimis, dėl įvykio be elektros liko 13 ESO klientų Širvintų g. ir Paberžės g.
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