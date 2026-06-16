Pabėgėlio statuso Latvijoje negavęs sudanietis į Lenkiją keliavo su svetimu dokumentu

Šeštadienio naktį Joniškio rajone, ties Kalvių kaimu, VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai sustabdė patikrinti į Lenkiją vykusį maršrutinį autobusą „Mersedes–Benz“. Autobusas su lietuviškais valstybinio numerio ženklais važiavo reisu Vaasa (Suomija)–Varšuva per Rygą.
Autobuso keleivius tikrinusių pasieniečių dėmesį patraukė iš Rygos važiavęs svetimšalis, kuris pateikė Italijos pabėgėlio kelionės dokumentą. Nuotrauka jame akivaizdžiai nesutapo su realia vyro išvaizda.
Atlikdami asmens apžiūrą, VSAT pareigūnai rado Latvijos migracijos tarnybos sprendimą atsisakyti 24-erių Sudano piliečiui suteikti pabėgėlio ar alternatyvų statusą. Įtarę, kad pateiktas pabėgėlio kelionės dokumentas gali priklausyti kitam žmogui, pasieniečiai neleido keleiviui tęsti kelionės.
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Dėl svetimo dokumento pagrobimo arba jo panaudojimo VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Pasieniečių demaskuotas sudanietis atsidūrė areštinėje, o po apklausos jam buvo skirta kardomoji priemonė – suėmimas vienam mėnesiui.
migrantassulaikymasJoniškio rajonas
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