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M. Sadausko nužudymu įtariamam V. Solkanui – teismo žinia

2026 m. birželio 16 d. 12:33
Panevėžio apylinkės teismas antradienį pratęsė suėmimo terminą vienam iš įtariamųjų paramediko Manto Sadausko nužudymu Viliui Solkanui.
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Teismas tenkino prokuroro prašymą ir 3 mėnesiams pratęsė suėmimą įtariamajam. Jis bus sulaikytas iki rugsėjo 21 d., pranešė teismas.
Teismas padarė išvadą, kad įtariamajam paskyrus vieną ar kelias švelnesnes kardomąsias priemones nebūtų galima pasiekti kardomųjų priemonių tikslų, todėl šiuo metu reikalinga pratęsti įtariamajam taikomos kardomosios priemonės – suėmimo – taikymo terminą.
Trečiadienį teismas spręs dėl kardomosios priemonės pratęsimo kitai įtariamajai, paramediko buvusiai sutuoktinei Justinai Sadauskienei.

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Suimti J. Sadauskienę trijų mėnesių laikotarpiui prokuratūra prašė ir balandį, tačiau tada teismas šį prašymą tenkino iš dalies ir nustatė trumpesnį suėmimo terminą.
Paramediko nužudymo byloje yra trys įtariamieji. Panevėžio apylinkės teismas paramediko buvusią sutuoktinę J. Sadauskienę leido suimti dviem mėnesiams – jai pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo ir neteisėto laisvės atėmimo.
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Kitą įtariamąjį Ilją Solkaną teismas nutarė paleisti į laisvę ir pritaikė jam 5 tūkst. eurų užstatą.
Pastarasis, kaip skelbė žiniasklaida, yra kito įtariamojo byloje V. Solkano tėvas.
ELTA primena, kad paramediko M. Sadausko kūnas rastas balandžio 21 d. Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas.
Batutų nuoma ir pristatymu į užsakovų namus užsiėmusio M. Sadausko tėvas žurnalistams pasakojo, kad sūnus jam pranešė gavęs užsakymą – pristatyti batutą vaikų šventei darželyje.
Dingus M. Sadauskui pastebėta, kad batutą užsakiusio asmens anketa ištrinta, o vietovės, kurioje esą užsakytas batutas, seniūnas žurnalistams pasakojo, kad nurodyto darželio nėra.
Anot pareigūnų, M. Sadausko nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais.
PanevėžysTeismasParamediko nužudymas Panevėžyje
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