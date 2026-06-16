Policija Vilniuje sulaikė jaunuolį, turėjusį 103 maišelius su kvaišalais

Kaip pranešė Policijos departamentas, ankstų pirmadienio rytą, 6 val., Krivūlės gatvėje, policijos pareigūnai sulaikė vyrą (gim. 2005 m.).
Iš 21 metų vyro paimti 49 polietileniniai maišeliai su baltos spalvos milteliais, 3 polietileniniai maišeliai su kristalizuota medžiaga bei 51 vakumuotas maišelis su viduje esančiomis medžiagomis.
Įtariama, kai maišeliuose esančios medžiagos yra narkotinės.
Klaipėdietis ne juokais įkliuvo: platindavo kvaišalus, už kuriuos pirkėjai atsiskaitydavo kriptovaliuta
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotikais be tikslo jas platinti.
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Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.