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Policija Vilniuje sulaikė jaunuolį, turėjusį 103 maišelius su kvaišalais

2026 m. birželio 16 d. 08:07
Vilniuje, Paupio rajone, policija sulaikė jaunuolį, turėjusį 103 įvairius maišelius su narkotikais.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, ankstų pirmadienio rytą, 6 val., Krivūlės gatvėje, policijos pareigūnai sulaikė vyrą (gim. 2005 m.).
Iš 21 metų vyro paimti 49 polietileniniai maišeliai su baltos spalvos milteliais, 3 polietileniniai maišeliai su kristalizuota medžiaga bei 51 vakumuotas maišelis su viduje esančiomis medžiagomis.
Įtariama, kai maišeliuose esančios medžiagos yra narkotinės.

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Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotikais be tikslo jas platinti.
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Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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