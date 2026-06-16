Vokietijoje pavogtų prabangių automobilių gabenimo į Lietuvą byla keliauja į teismą

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamasis, siekdamas turtinės naudos, kartu su bendrovės vairuotoju, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą, bei kitais nenustatytais asmenimis, įtariama, organizavo Vokietijoje pavogtų automobilių gabenimą į Lietuvą.
Bylos duomenimis, 2024 m. kovą į bendrovės vilkiką buvo pakrauti Vokietijoje pagrobti automobiliai „Porsche 911 Turbo“ ir „Porsche GT3“, kurių bendra vertė viršija 318 tūkst. eurų.
Jie iš Vokietijos į Lietuvą gabenti per Kylio uostą. Siekiant nuslėpti tikrąjį krovinį ir išvengti galimų patikrinimų, buvo suklastotas tarptautinis krovinių vežimo važtaraštis, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie krovinio siuntėją, gavėją bei tariamai vežamą naudotų drabužių krovinį.
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2024 m. kovo 31 d. Centriniame Klaipėdos terminale patikrinimą atlikę Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai puspriekabėje aptiko Vokietijoje pavogtus prabangius automobilius.
Panevėžio gyventojui pareikšti kaltinimai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį.
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Už šias nusikalstamas veikas jam gresia laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Kaltinamasis anksčiau buvo ne kartą teistas.
Šiuo metu jis yra sulaikytas Lenkijos Respublikoje, kur jo atžvilgiu atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimai su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokuroras, tyrimą atliko Valstybės sienos apsaugos tarnybos Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui.
Primename, kad asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
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