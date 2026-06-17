A. Lobovas siekia išteisinimo byloje dėl M. Sinkevičiaus šmeižimo

Balandžio 21 d. Kauno apylinkės teismas Kaišiadoryse A. Lobovą pripažino kaltu dėl šmeižimo ir kitų nusikaltimų bei skyrė jam dvejų metų laisvės apribojimo bausmę be intensyvios priežiūros.
Nuosprendis neįsiteisėjo, nes buvo apskųstas – paduotu apeliaciniu skundu A. Lobovas siekia išteisinimo dėl šmeižimo, o nepagarbą teismui prašo vertinti ne kaip nusikaltimą, o administracinį pažeidimą. Dėl likusių veikų jis prašo bylą nutraukti dėl mažareikšmiškumo.
Trečiadienį planuotas posėdis Kauno apygardos teisme šioje byloje neįvyko, kitas posėdis vyks rugsėjo 11 d.
Prokuroras pateikė daugiau detalių apie A. Kandroto ir A. Lobovo sulaikymą: įtariamieji nesipriešino
A. Lobovas, 2024 m. socialiniame tinkle „Facebook“ apkaltino M. Sinkevičių ir kitus Jonavos savivaldybės darbuotojus sunkiais nusikaltimais, tai yra veikimu nusikalstamoje grupėje, piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi ir vaikų grobimu.
Kauno apylinkės teismo vertinimu, šiais veiksmais A. Lobovas apšmeižė M. Sinkevičių.
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Teismas nustatė, jog A. Lobovas viešai užgauliai pažemino teisėją dėl jos veiklos, nagrinėjant civilinę bylą.
Taip pat nurodoma, kad kaltinamasis buvo įspėtas dėl atsakomybės už ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimą, tačiau per socialinį tinklą paviešino ikiteisminio tyrimo procesinį dokumentą, tai yra jam įteiktą pranešimą apie įtarimą.
Be jau minėtos dvejų metų trukmės laisvės apribojimo bausmės A. Lobovui teismas skyrė įpareigojimus dalyvauti elgesio pataisos programoje, neatlygintinai išdirbti 100 valandų per 10 mėnesių nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi senyvo amžiaus asmenimis, asmenimis su negalia ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.
A. Lobovui taip pat uždrausta bendrauti su nukentėjusiaisiais byloje.
Anksčiau šešis kartus teistas A. Lobovas teismo pripažintas recidyvistu.
Teismo nuosprendžiu visiškai patenkinti keturių nukentėjusiųjų civiliniai ieškiniai dėl neturtinės ir turtinės žalos atlyginimo.
Iš kaltinamojo taip pat priteistas procesinių išlaidų atlyginimas vienam nukentėjusiajam bei Jonavos rajono socialinių paslaugų centrui už nukentėjusiųjų atstovavimo išlaidas.
Prokuroras teismo prašė uždrausti A. Lobovui naudotis socialiniais tinklais, tačiau šis prašymas nebuvo patenkintas.
Paskelbė informaciją apie neva pagrobtą vaiką
A. Lobovui baudžiamoji byla iškelta po to, kai jis socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė, kad Jonavos rajono savivaldybės meras, dabartinis Lietuvos socialdemokratų partijos vadovas M. Sinkevičius ir minėtos savivaldybės socialinių ir vaiko teisių apsaugos darbuotojai esą dalyvavo mažametės mergaitės pagrobime, neva pardavė vaiką organams ir už tai gavo 20 tūkst. eurų.
Bylos duomenimis, kaltinamasis paskelbė, jog iš namų buvo pavogtas vaikas: motina, turėdama tris vaikus, išvažiavo gimdyti ketvirto vaiko, o savivaldybė tarnautojai neva sugalvojo paimti vieną vaiką iš šios šeimos.
Vyras aiškino, kad vaikui net devynis mėnesius neleista bendrauti su mama ir močiute. Jos esą kreipėsi į A. Lobovą pagalbos, nes neva buvo įrodyti pažeidimai paimant vaiką. Pasamdžius teisininkus, vaikas esą grįžo į šeimą.
M. Sinkevičius visą šią informaciją teisme paneigė. Meras šioje byloje yra pripažintas nukentėjusiuoju.
Nuteistas riaušių ir neapykantos kurstymo bylose
ELTA primena, kad anksčiau ne kartą teistas A. Lobovas yra pripažintas kaltu riaušių prie Seimo byloje. Jam skirta lygtinė 2 metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant 2 metams.
Šis teismo nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs.
Kovą A. Lobovas buvo pripažintas kaltu kitoje baudžiamojoje byloje – vyras nuteistas dėl neapykantos kurstymo prieš buvusį Seimo narį Tomą Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos ir viešosios tvarkos pažeidimo.
Teismas jam skyrė 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, ją atidedant pusantrų metų laikotarpiui. Bausmės atidėjimo laikotarpiu jis privalėtų nuo 22 iki 6 valandos būti namuose, dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, dalyvauti elgesio pataisos programoje.
Šioje byloje A. Lobovas taip pat nubaustas ir 3 766 eurų bauda nei įpareigotas atsiprašyti T. V. Raskevičiaus už savo pareiškimus apie pastarąjį.
Šis teismo sprendimas dar taip pat nėra įsiteisėjęs.
Andrejus LobovasMindaugas SinkevičiusKauno apygardos teismas
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