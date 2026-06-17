Didelį kiekį kvaišalų sukaupęs ir juos platinęs kaunietis už grotų praleis šešerius metus

Bylos duomenimis, A. G., turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti psichotropines medžiagas, savo gyvenamojoje vietoje neteisėtai laikė labai didelį kiekį 3-CMC, 4-CMC ir ketamino.
Nustatyta, kad dalį šių medžiagų jis buvo supakavęs į atskirus paketėlius, skirtus tolesniam platinimui.
Tyrimo metu nustatyta, kad kaltinamasis paketėlius automobiliu gabeno į Vilkaviškio miestą ir rajoną. Ten psichotropines medžiagas jis slėpė vadinamuosiuose „dropuose“ – skirtingose vietose įrengtose slėptuvėse, juos užkasdamas žemėje.
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Ikiteisminio tyrimo metu pareigūnai skirtingose Vilkaviškio rajono vietose aptiko vyro įrengtas slėptuves. Jose buvo rasti ir paimti „dropai“ su psichotropinėmis medžiagomis.
Nustatyta, kad dalį paketėlių A. G. laikė prie savęs ir naudojamame automobilyje.
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Atliekant kratą kaltinamojo namuose bei automobilyje, buvo rastas ir paimtas labai didelis kiekis psichotropinių medžiagų (daugiau kaip 380 gramų 3-CMC, taip pat 4-CMC ir ketamino).
Teismas A. G. pripažino kaltu ir skyrė galutinę subendrintą bausmę – 6 metus laisvės atėmimo. Taip pat buvo konfiskuota 5 tūkst. eurų, kurie buvo rasti ir paimti kaltinamojo bute.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė, o tyrimą atliko Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai.
Kauno apygardos teismo 2026 m. birželio 12 d. nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymų nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.