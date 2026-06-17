Incidentas Kaune, sulaukęs ministrės dėmesio: Probacijos tarnybos patalpose siautėjo nuteistasis

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė patvirtino, kad birželio 16-ąją, prieš 12 valandą į Lietuvos probacijos tarnybos patalpas Kęstučio gatvėje atėjęs vyras (gim. 1999 m.) elgėsi agresyviai.
Pasak liudininkų, jo agresijos taikiniu tapo patalpoje buvusiai tarnybos psichologei.
„Medikai dėl galimai sutrikusios sveikatos pristatė vyrą į gydymo įstaigą. Nei darbuotojai, nei gyventojai nenukentėjo“, – pranešė O.Vaitkevičienė.
Lietuvos probacijos tarnybos atstovė Simona Banėnienė atskleidė, kad į susistikimą su probacijos pareigūnais atėjęs vyras pareiškė neva dėl alkoholio vartojimo jaučia nerimą ir suicidines mintis.
Pasak S.Banėnienės, pareigūnai telefono numeriu 112 informavo apie pagalbos asmeniui poreikį.
„Atvykę medikai ir policijos pareigūnai suteikė pagalbą. Vyras nesukėlė grėsmės probacijos darbuotojams“, – tikino tarnybos atstovė.
Kalbama, kad dėl šio įvykio ketvirtadienį Kauno probacijos tarnyboje lankysis Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.
Probacijos tarnybos darbuotojai kontroliuoja asmenis, kuriems paskirtas lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigos arba bausmės vykdymo atidėjimas.
Probuojamieji turi laikytis nustatytų taisyklių – nevartoti alkoholio, būti namuose nustatytu laiku, dirbti ar mokytis.
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